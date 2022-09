Załamanie na rosyjskiej giełdzie po przemówieniu Putina

Tuż po otwarciu giełdy główny indeks RTS spadł o ponad 5 proc. Do godz. 10 kursy zdążyły się nieco odbudować, ale na rosyjskiej giełdzie widać nerwowość.

Putin ogłosił mobilizację, znowu grozi użyciem broni nuklearnej

Władimir Putin w środę przemówił "do narodu" po raz pierwszy od 21 lutego 202 r., co nastąpiło na trzy dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Pierwotnie telewizja miała puścić jego przemówienie we wtorek wieczorem, ale później zdecydowano się na środę rano bez podania przyczyn.