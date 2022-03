Giełda w Moskwie wznawia handel, ale tylko akcjami wybranych spółek

Jak informuje, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej handel będzie ograniczony czasowo. Inwestorzy będą mogli sprzedawać i kupować akcje od godziny 9:50 do 14:00 czasu moskiewskiego.

Według dziennika The Wall Street Journal rosyjska giełda może ostatecznie wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, ponieważ rozważany jest plan podzielenia jej na oddzielne rynki dla inwestorów zagranicznych i lokalnych. Dziennik informuje, że wśród spółek, które będą notowane, są m.in. Gazprom PJSC i Lukoil PJSC. Zakazane będzie stawianie zakładów na spadek wartości akcji, tzw. krótka sprzedaż.

W poniedziałek rosyjska giełda została otwarta pierwszy raz od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dopuszczono do obrotu jedynie obligacje skarbowe. 24 lutego, w dniu, w którym prezydent Władimir Putin rozpoczął wojnę w Ukrainie, główny rosyjski indeks giełdowy spadł o 33 proc. Chociaż indeks odzyskał część tych strat 25 lutego — ostatniego dnia notowań — to było to, zanim zachodnie sankcje uderzyły w rubla i wpędziły kraj w kryzys gospodarczy.