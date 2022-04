Rosyjska giełda w hibernacji. Prezes GPW mówi o zapaści rynku i odbudowie trwającej dziesięciolecia

Paniczna wyprzedaż akcji przez inwestorów, którzy chcieli ratować swoje pieniądze, doprowadziła do spadku notowań głównego indeksu giełdowego MOEX sięgającego nawet 50 proc . Załamanie mogło być głębsze, gdyby nie wstrzymanie handlu przez władze moskiewskiej giełdy .

Równo po miesięcznej przerwie 25 marca giełda wróciła do żywych, choć w praktyce wygląda jak giełda-zombie , która jest sztucznie podtrzymywana przy życiu. Po niecałych trzech tygodniach jest w tym samym punkcie. Warto przy tym zaznaczyć, że aktualne regulacje i interwencje ze strony banku centralnego Rosji mają ograniczać możliwości spadków notowań .

Moskiewska giełda w trybie wojennym

- Nie spodziewam się nowych, niestandardowych działań. Handel akcjami będzie odbywał się teraz w warunkach wojennych. Warszawska giełda w okresie międzywojennym także funkcjonowała. Będzie to jednak tylko taka namiastka giełdy: izolowanej i funkcjonującej w zupełnie wyjątkowych okolicznościach - komentuje sytuację Marek Dietl, prezes warszawskiej giełdy.

W rozmowie z money.pl zwraca uwagę na to, że " niszcząca polityka państwa może zabić w 24 godziny dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy" . Przewiduje, że jego odbudowa może zająć dziesięciolecia.

Prezes Dietl przypomina, że moskiewska giełda w ostatnich dziesięciu latach zrobiła ogromny progres. Teraz to wszystko się zawaliło.

- Po ludzku współczuję zarządzającym i nie mówię tego z przekąsem. Przez lata wykonali dobrą pracę. Nawet współpracowaliśmy i dzieliliśmy się wiedzą. Inwazja Rosji na Ukrainę to wszystko zniszczyła z dnia na dzień. Okazało się, że za warstwą tynku jest jeszcze całkiem spróchniała ściana w postaci systemu autorytarnego - wskazuje szef GPW.

Teraz o współpracy nie ma już mowy. Co więcej, warszawska giełda głosowała m.in. za wyrzuceniem rosyjskiej giełdy z europejskiej federacji giełd.

Prezes pytany o to, co zrobiłby na miejscu władz rosyjskiej giełdy na początku inwazji, przyznaje, że zawieszenie handlu akcjami było jedyną możliwą decyzją. Zauważa, że to był cios głównie w drobnych inwestorów z Rosji i innych krajów. Mniej dostało się oligarchom czy samym spółkom notowanym na giełdzie. Główni akcjonariusze i tak nie zamierzali sprzedawać swoich udziałów.