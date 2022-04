Prezes GPW o kupowaniu surowców z Rosji: nie możemy mieć noża na gardle

Damian Słomski, money.pl: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska odejdzie od rosyjskiego węgla najpóźniej do maja, a od rosyjskiego gazu i ropy do końca 2022 roku . Jesteśmy w stanie w kilka miesięcy uniezależnić się od Rosji?

A gdyby wojna do końca roku się skończyła? Moglibyśmy wrócić do rosyjskiego gazu?

Będziemy dalej sprowadzać przez terminal gaz z Kataru i USA, a dodatkowo od jesieni za pośrednictwem Baltic Pipe z Norwegii . Możliwe, że będziemy się dobilansowywać gazem z Rosji, jeśli dostalibyśmy go w dobrej cenie. Nie będzie to już jednak podstawowe źródło. Musimy mieć zapewnione dostawy z innych kierunków.

Nadzieje z tym związane były zbyt duże. Wszyscy chcieli wierzyć w jakiś ekonomiczny sposób, który pozwoli zakończyć wojnę bez konieczności wysyłania żołnierzy na front. Z dużym zainteresowaniem śledziłem dyskusje na temat SWIFT i nie chciałem odbierać tej nadziei, ale przepływy finansowe nie są w pełni możliwe do zatrzymania. Bez systemu SWIFT też da się przeprowadzać transakcje międzynarodowe, tylko są one bardzo mozolne. Trwają długo i muszą przejść przez szereg ograniczeń.

Wojna i gospodarcze przetasowania stworzyły przestrzeń do umocnienia juana, ale chińska waluta ma jeden zasadniczy problem - nie ma w pełni uwolnionego kursu. Z natury nie będzie więc światową walutą i nie zagrozi dolarowi. Szacuje się, że przyjęcie w pełni rynkowego kursu to kwestia 50-100 lat.

Nie ma sensu patrzeć na notowania rubla, gdy jest oficjalny zakaz sprzedaży aktywów rosyjskich przez inwestorów zagranicznych. W ten sposób Putin nie dopuszcza do osłabienia waluty, a dodatkowo wymusza jej umocnienie różnymi sposobami. Jeden z nich to np. nakaz rozliczania się z Rosją w rublach.

Wydaje się, że nikt nie zaakceptuje takich warunków stawianych przez Rosjan. Groźby, że w przeciwnym razie dojdzie do zakręcenia kurka , traktuję jako blef. Wiedząc, jak działa system finansowy, nie mieści mi się to w głowie.

Można narzekać na sankcje, ale też trzeba dostrzec, że rosyjska gospodarka zmniejszy się w tym roku nawet o 20 proc. i władze mają ból głowy, jak narastające problemy rozwiązać. W stosunku do rodzącej się w bólach rosyjskiej klasy średniej sankcje były niezwykle skuteczne. Problem w tym, że to jej przedstawiciele mogą być potencjalnie największymi sprzymierzeńcami Zachodu. W stosunku do oligarchów sankcje były skuteczne głównie w warstwie emocjonalno-prestiżowej. Przy wielkości ich majątków to chyba największa kara.