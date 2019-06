Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1

Wśród wymagań dla kandydatów do zarządu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia i 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Dodatkowym atutem ma być znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych oraz ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych, czytamy w ogłoszeniu.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.