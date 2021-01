RWE Renewables zbuduje farmę wiatrową o mocy 16,8 MW w Rozdrażewie

Wszystkie zgody i zezwolenia na budowę farmy i jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostały już udzielone. Budowa ma ruszyć w I kwartale br.

"Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków energii wiatrowej w Europie. Chcemy się tu dalej rozwijać. Dowodem na to jest decyzja inwestycyjna dotycząca budowy naszej nowej farmy wiatrowej w Rozdrażewie. Ponadto tym krokiem po raz kolejny podkreślamy nasze dążenie do dalszego umacniania naszej pozycji jako jednego z globalnych liderów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii" - powiedziała dyrektor operacyjna ds. morskiej energetyki wiatrowej i PV w Europie, Azji i Pacyfiku w RWE Renewables Katja Wünschel, cytowana w komunikacie.

RWE Renewables posiada lądowe i morskie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz bateryjne magazyny energii o łącznej mocy ok. 9 GW. Do końca roku 2022 RWE zamierza zainwestować 5 mld euro netto w rozbudowę odnawialnych źródeł energii, aby powiększyć swój portfel mocy w OZE do 13 GW. Plany rozwoju koncentrują się na kluczowych rynkach w Europie i Ameryce oraz w regionie azjatycko-pacyficznym.