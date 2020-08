Rynki walutowe nie czekają na PKB w USA, ważniejsze wystąpienie szefa Fed

Dwudniowe spotkanie przedstawicieli banków centralnych odbędzie się ,,w chmurze", z uwagi na kwestie pandemiczne. ,,W chmurach bujają" też inwestorzy na całym świecie, kontynuując agresywne zakupy akcji. Pozostaje im ślepa wiara w moc Rezerwy Federalnej USA (Fed). W czasie zaplanowanego na godz. 15:10 przemówienia szefa Fed Jerome'a Powella dowiemy się, czy komentarze i analizy największych banków komercyjnych i instytucji finansowych okazały się trafione, i co najważniejsze, czy inwestorzy nie będą rozczarowani. Ze strony Fed nie ma co spodziewać się kluczowych oświadczeń, a raczej komentarza do obecnej sytuacji gospodarczej oraz wpływu, jaki mają na nią pandemią i globalnie niskie stopy procentowe. Interesujący może być komentarz dotyczący trendów inflacyjnych.