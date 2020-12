Rząd chce przyjąć projekt o dodatkowym wsparciu dla niektórych branż w IV kw.

"Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 proponuje się wprowadzić kolejne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o branżę ciepłowniczą, lotniczą, kinematograficzną czy publicznego transportu zbiorowego. Zasadne jest wprowadzenie także udogodnień dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

- umożliwienia wytwórcom ciepła oraz przedsiębiorstwom przesyłającym i dystrybuującym ciepło, by skorzystali w sytuacjach szczególnych do kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i mogli nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców;