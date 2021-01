Rząd planuje nowelę ustawy o przekształceniach własnościowych w cukrownictwie

Wskazując na potrzebę regulacji, podano, że propozycja zmian [...] związana jest z realizacją procesu konsolidacji spółek z branży rolno - spożywczej, która przebiega w oparciu o potencjał i aktywa spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa pn. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - największej spółki z udziałem Skarbu Państwa w tej branży, która ma szansę zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Wskazano, że "konieczne jest [...] w pierwszej kolejności ujednolicenie nomenklatury prawnej, zgodnie z którą akcje nowej emisji spółki, w świetle ukształtowanego poglądu prawnego, podlegają objęciu, co stanowi o pierwotnym sposobie uzyskania do nich tytułu prawnego w postaci własności. Natomiast nabycie akcji jest formą wtórną uzyskania do nich tytułu własności, które może zostać dokonywane dopiero po ich wcześniejszym objęciu".