Rząd podjął uchwałę ws. zwiększenia pomocy rozwojowej do 0,33% PKB w 2030 r.

"Rząd przyjął program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030, obejmujący pomoc rozwojową, humanitarną i edukację globalną. Chcemy, aby coraz więcej osób na świecie miało dostęp do dóbr, zasobów i szans edukacyjnych. Rocznie na pomoc rozwojową wydajemy ok. 2,9 mld zł, co odpowiada ok. 0,14% naszego dochodu narodowego brutto. Do 2030 r. będziemy dążyć do zwiększenia tej pomocy do poziomu 0,33%" - czytamy w komunikacie.