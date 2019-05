Rząd poznał podsumowanie dot. wykorzystania funduszy europejskich w Polsce

"Polska wśród państw Unii Europejskiej najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki unijne. Fundusze wypłacone nam przez Komisję Europejską do końca 2018 r. to blisko 17 mld euro, czyli 22% dostępnego budżetu dla naszego kraju. Do końca ubiegłego roku wartość projektów (w złożonych wnioskach) osiągnęła 618 mld zł, a podpisano umowy na 382 mld zł. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 mld zł" - czytamy w komunikacie.