Rzecznik MŚP: Brak precyzyjnych przepisów dotyczących odmowy wsparcia dla firm

Jak wynika z deklaracji przedstawicieli rządu, warunkiem otrzymania wsparcia w ramach zarówno tarczy branżowej 6.0 i tarczy finansowej 2.0 będzie też przestrzeganie rygorów sanitarnych. W przypadku, gdyby któraś z firm nie dotrzyma zobowiązania w tym zakresie i naruszy ograniczenia i zakazy wprowadzone w związku z pandemią, będzie zmuszona do zwrotu subwencji.

Przypomina, że wielokrotnie występował w tej sprawie, m.in. do: wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych wyjaśniających wątpliwości wynikające z tej regulacji, do premiera Mateusza Morawieckiego, a także do Sejmu RP i Senatu RP.