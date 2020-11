Rzecznik rządu: Kolejny etap obostrzeń w tym tygodniu nie będzie potrzebny

"W tej chwili te dane, które do nas spływają nie dają uzasadnienia, żeby dalsze ograniczenia na tym etapie miały być wprowadzone. Mamy nadzieję, że to się utrzyma i [...] dalszy krok w najbliższych dniach nie będzie potrzebny, a na pewno nie w tym tygodniu" - powiedział Muller w radiowej Jedynce.

"Jeżeli chodzi o zamknięcie szkół, to na tym etapie zostajemy przy tych rozwiązaniach, które są do 29 listopada, bo tak jest ustalone. I będziemy decyzję zapewne podejmować pod koniec tego tygodnia, przyszłego, do kiedy ten stopień nauki zdalnej przedłużać lub nie przedłużać" - podkreślił.