Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę na kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro poprzez zakazanie wystawcy gwarancji tj. Bankowi Handlowemu w Warszawie wypłaty wskazanych powyżej kwot do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania, podano w komunikacie.

"W związku z powyższym bank będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,25 mln zł) na podstawie posiadanych przez kontrahenta a wystawionych przez bank dwóch gwarancji dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku" - czytamy dalej.