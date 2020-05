technologie 1 godzinę temu

Santander CB: 12,2% Polaków loguje się do swojego banku za pomocą telefonu

Polacy coraz chętniej wykorzystują smartfony do czynności związanych z finansami i płatnościami. Za pomocą telefonu loguje się do swojego banku 12,2% badanych, z czego najwięcej (30%) to 40-latkowie, wynika z badania Santander Consumer Banku (Santander CB), zrealizowanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania". Mobilnie z bankowości najczęściej korzystają mieszkańcy metropolii, czyli np. Warszawy czy Krakowa (18%).