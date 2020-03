Sasin: PGE opracuje nową strategię w perspektywie kilku miesięcy

"Równocześnie strategia PGE musi mieć na względzie konieczność zagwarantowania stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Funkcjonowanie aktywów konwencjonalnych jest niezbędne dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla polskich konsumentów. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu rynku mocy, umożliwiającym stabilną i stopniową transformację polskiej energetyki ku rozwiązaniom zero- i niskoemisyjnym" - podsumował minister.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.