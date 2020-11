Selena FM miała 44,27 mln zł zysku netto, 76 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020

"Załamanie gospodarcze, z którym mamy do czynienia w 2020 roku ma charakter pewnego szoku, zarówno podażowego jak i popytowego, ale gospodarki europejskie i azjatyckie są w fazie odbicia. Na tym tle Selena, działająca w branży materiałów budowlanych, w nieco innej perspektywie czasowej zostanie dotknięta skutkami kryzysu, ponieważ w dalszym ciągu są kontynuowane inwestycje z poprzednich lat. W skali europejskiej możemy spodziewać się spadku popytu w latach 2021-2022 ze względu na spadek nowych inwestycji. Niemniej jednak po III kwartałach nasze wyniki finansowe w dalszym ciągu kształtują się dobrze. Na rynkach europejskich wypracowaliśmy 65% przychodów, a wzrosty w stosunku do poprzedniego okresu odnotowaliśmy również na rynkach Europy Wschodniej i Azji" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Wprowadziliśmy na rynek nową serię produktów - Fast & Pro, które w znaczący sposób przyspieszają pracę na budowie, co pomaga w odrobieniu potencjalnych zaległości. Produkty te zmieniają również tradycyjny model pracy na szybszy, prostszy i bardziej nowoczesny. Od początku działalności stawialiśmy na produkty innowacyjne dostosowane do oczekiwań wykonawców na ponad 100 rynkach, w tym roku inwestujemy w szybkość aplikacji, bezpieczeństwo oraz rozwiązania proekologiczne (w tym również oparte na surowcach odnawialnych)" - dodał.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.