Selena FM miała szacunkowo 26,7 mln zł zysku netto w 2018 r.

Szacunkowy skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 52,29 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4% r/r, a szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Selena FM wyniosły 1,228 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podała Selena w komunikacie.

Szacunkowy jednostkowy zysk netto Selena FM za rok 2018 wynosi 30,5 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rok do roku.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.