Selvita miała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w 2018 r.

"Zysk netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za 2018 rok wyniósł 892 tys. zł. [...] Oznacza to rentowność netto (liczoną jako zysk netto do przychodów z działalności operacyjnej ogółem, a więc przychodów ze sprzedaży i z dotacji) na poziomie 1% i tym samym spadek o 6 pkt proc. w stosunku do rentowności netto osiągniętej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na znaczącą różnicę pomiędzy zyskiem netto a wynikiem z działalności operacyjnej, wpływ miały głównie dodatnia wycena udziałów posiadanych przez Selvita S.A. w Nodthera Ltd. oraz rozwiązanie aktywa strefowego" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.