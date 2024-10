Sen o mongolskim złocie prysł. Biznesmen z zarzutami

Niemal dekadę temu była to jedna z najgłośniejszych spraw na warszawskiej giełdzie : działający wcześniej w branży budowlano-deweloperskiej Mostostal Export (ME) zmienił nazwę na MSX Resources (MSX) i ogłosił, że będzie poszukiwał i wydobywał surowce w odległej Mongolii - informuje dziennik.

- Wielkosław S. oskarżony jest o to, że od grudnia 2013 r. do września 2014 r., jako jedyny członek zarządu MSX Resources (poprzednio Mostostal Export), wyrządził spółce szkodę 1,172 mln zł i sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody 551,8 mln zł w ten sposób, że pomimo zaniechania przedsięwzięcia czynności zmierzających do ustalenia sytuacji finansowej MRH, w szczególności posiadanych aktywów, jak i istnienia ewentualnych zobowiązań wobec osób trzecich, zawarł umowy zakupu na rzecz MSX Resources 100 proc. udziałów w MRH za łącznie 553 mln zł - poinformował w rozmowie z dziennikiem Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.