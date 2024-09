Paweł Szopa - kim jest biznesmen, za którym właśnie wystawiono list gończy?

Red is Bad. Szopa o patriotyzmie i mcdonaldyzacji życia

"To My Polacy. Jesteśmy stąd. Kochamy Polskę. Nie chcemy wyrzec się tradycji. Nie boimy się brać spraw w swoje ręce, działamy. Wierzymy w prywatną inicjatywę i ciężką pracę. Historia Polski inspiruje nas do projektowania odzieży męskiej i odzieży damskiej oraz koszulek dla dzieci. Ubrań historycznych, patriotycznych czy wolnościowych" - można przeczytać na stronie internetowej marki.

- Mówiąc "Red is Bad", sprzeciwiamy się zniewoleniu jednostki, systemowi, w którym życie większości ludzi ogranicza się do pracy ponad siły, jedzenia w fast foodzie i snu. Nie chciałbym, żeby moje dziecko żyło w takim świecie. Mcdonaldyzacja życia, z którą mamy do czynienia, to nie jest moja wizja świata. W naszych manifestach i projektach krytykujemy Unię w jej obecnym kształcie - tak o swoim biznesie opowiadał sam Szopa w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" w 2018 r.