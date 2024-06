Kim jest Paweł Szopa, założyciel firmy Red is Bad?

W ciągu trzech lat na konta Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad trafiły przelewy na kwotę pół miliarda złotych - napisał w poniedziałek Onet. Serwis dotarł do opatrzonego klauzulą "poufne" raportu z prowadzonej w tej sprawie operacji specjalnej o kryptonimie "Walet". Od połowy 2023 roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA.

Jak tłumaczy serwis, funkcjonariusze CBA zainteresowali się gigantycznymi przelewami z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do prywatnych spółek. Według Onetu Szopa stał się dla ekipy byłego premiera Mateusza Morawieckiego "dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych biznesmen miał dostawać bez przetargu.

Szef MSWiA zabiera głos

- Ta sprawa jest w trakcie wyjaśniania - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - Generalnie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma przejść z nadzoru kancelarii premiera do MSWiA. To zależy od decyzji prezydenta i zmiany ustawy, która przenosi różne kompetencje - dodał.

Ocenił, że "sprawa jest niewątpliwie bulwersująca, wpisuje się w całą serię takich spraw, dotowania swoich, jak Fundusz Sprawiedliwości, 'willa plus', działania wicepremiera Piotra Glińskiego".

- Generalnie mieliśmy do czynienia z wielkim mechanizmem kierowania pieniędzy do swoich. Na pewno ta sprawa będzie przedmiotem wyjaśnień, ewentualnie śledztw. Będziemy o tym absolutnie informowali - podkreślił.

Dopytywany, czy służby podjęły już jakieś działania w sprawie, Siemoniak odparł, że "jest za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek czynnościach". - Mówiłem o tym, że uważamy, że to jest fragment większej całości. Kwestia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i jej rozmaitych działań w obszarze pandemii i obszarze pomocy dla Ukrainy z pewnością wymaga starannego prześwietlenia. Na pewno służby specjalne, prokuratura, będą się tym zajmowały - dodał.

Nie liberał i nie socjalista

Jak podawał serwis wyborcza.pl, Paweł Szopa urodził się w 1985 roku, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Firmę Red is Bad założył wspólnie z grafikiem Jakubem Iwańskim w 2012 roku. - Mówiąc "Red is Bad", sprzeciwiamy się zniewoleniu jednostki, systemowi, w którym życie większości ludzi ogranicza się do pracy ponad siły, jedzenia w fast foodzie i snu - tłumaczył w rozmowie z "Wyborczą" w 2018 roku.