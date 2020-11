Senacka Komisja chce objęcia spółek komandyt.-akcyj. i spółdzielni estońskim CIT

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawek, które zmierzają do objęcia spółek komandytowo-akcyjnych "estońskim CIT-em". Polega on na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne. Na podobnych zasadach podatkiem miałyby zostać objęte spółdzielnie.