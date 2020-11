Senat za rozszerzeniem wsparcia na cele mieszkaniowe

Wcześniej Senat wprowadził do nowelizacji szereg poprawek. Jedna z nich rozszerza finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Inna zakłada podniesienie do 80% dofinansowania z Funduszu Dopłat kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem budowanych np. przez TBS-y.

Inna z poprawek obniża wiek remontowanych budynków (z 25 do 20 lat) należących np. do TBS-ów, na które przysługiwać ma premia remontowa.

Nowelizacja ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach , dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

"Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa. Rząd powinien wspierać swoich obywateli, dlatego z zadowoleniem przyjąłem decyzję Senatu" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin , cytowany w komunikacie resortu.

Nowelizacja zakłada wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%) oraz wprowadzenie zasady finansowania (a nie refinansowania) wkładu gminy, zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80% kosztów nowych inwestycji. Podwyższona zostanie do 50% wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na na remonty mieszkań komunalnych (do 60% w przypadku budynków zabytkowych), a do 80% - na remont noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.