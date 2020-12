rynek spożywczy 1 godzinę temu

Sfinks Polska zawarł z Eurocash umowę dystrybucji gotowych produktów spożywczych

Sfinks Polska i Eurocash zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych produkowanych według receptur i pod markami spółki lub co do których posiada ona prawo do ich wykorzystania w taki sposób, podał Sfinks Polska.