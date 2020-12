SGH i PAIH mają porozumienie o współpracy dot. wsparcia rozwoju polskich firm

"W SGH pracują eksperci zajmujący się różnymi dyscyplinami - od finansów i ekonomii przez zarządzanie i nauki prawne po polityki publiczne. W dyscyplinach tych prowadzone są badania, powstają analizy, ekspertyzy i raporty. To sprawia, że nasza uczelnia ma doskonałe warunki do tego, aby stać się swego rodzaju think-tankiem, w którym powstają inspirujące idee oraz nowatorskie rozwiązania dla rozwoju gospodarki. Cieszę się, że dzięki współpracy z PAIH uczelnia nasza będzie wspierała rozwój polskiej gospodarki i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy" - powiedział rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, cytowany w komunikacie.

"To bardzo ważny krok w rozwoju oferty Agencji skierowanej do przedsiębiorców. Dzięki współpracy ze Szkołą Główną Handlową zakres informacji przekazywanych rodzimym firmom i inwestorom zostanie wzbogacony o wiedzę ekspercką kadry naukowej uczelni. Cieszę się, że współpraca nauki i biznesu będzie miała swój praktyczny wymiar we wspieraniu polskiej gospodarki" - powiedziała prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.