Sieć Spar chce otworzyć strefę drogerii Vica jako 'shop in shop' w 45 sklepach

"Ekspozycje polskiej sieci drogerii Vica są świetnym uzupełnieniem asortymentu i elementem dostosowania do wysokich standardów sieci Spar placówek Piotr i Paweł, które przechodzą rebranding . Dwie lokacje pilotażowe stref Vica w Poznaniu i Warszawie pozwolą nam zaobserwować potrzeby naszych klientów i zbadać ich zadowolenie z oferty produktów. Zakładamy, że Shop in Shop tej marki może pojawić się nawet w 45 sklepach Spar. Wdrażamy ekspozycje także innych partnerów w naszych sklepach. Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne wdrożenia ekspozycji Shop in Shop także innych partnerów w sklepach Spar, m.in. marki Greno - dostarczającej najwyższej jakości ręczniki, pościele i inne tekstylia domowe - w następnych 21 sklepach" - podkreślił członek zarządu Spar Group Rob Philipson, cytowany w komunikacie.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.