Sieć SPAR umożliwia odbiór e-zakupów wprost do bagażnika auta

"Klienci sklepów w Częstochowie, Rzeszowie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu sklepu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa zostanie wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce do końca kwietnia" - czytamy w komunikacie.

Sieć przypomina, że od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach SPAR oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne są specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu - załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.