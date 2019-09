Sieć stacji paliw AS 24 w Polsce przekroczyła 30 placówek

W czerwcu br. uruchomiona została 28. stacja AS 24 w Polsce, w miejscowości Krzywa, niedaleko węzła autostrady A4 i drogi krajowej nr 94. Przedstawiciele AS 24 Polska zadeklarowali wówczas w najbliższym czasie rozbudowę sieci do 50 stacji paliw. Pierwsze trzy nowe lokalizacje to Nowy Sącz, Radziszewo i Dębica.

"Podczas otwarcia stacji AS 24 w Krzywej zapowiedzieliśmy rozbudowę sieci do 50 punktów w naszym kraju. To nie są bliżej niesprecyzowane plany, każda taka inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowania i czasu. W tej chwili zakończyliśmy trzy kolejne projekty, udostępniając infrastrukturę w Dębicy, Nowym Sączu i Radziszewie" - powiedział dyrektor zarządzający AS 24 w Polsce, Rosji i Ukrainie Cédric Vigneau, cytowany w komunikacie.

Stacja AS 24 w Dębicy powstała przy węźle Dębica Zachód autostrady A4 (województwo podkarpackie). Za wyborem tego miejsca przemawiała nie tylko autostrada, ale i sam potencjał przemysłowy miasta. Działa tu nie tylko największa w Polsce fabryka opon, ale też wytwórnia farb, urządzeń chłodniczych, zakłady mięsne i producent rowerów. W pobliżu znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec. Na stacji kierowcy mogą skorzystać z oferty sklepu i gastronomii, poinformowano.

Punkt w Nowym Sączu uzupełnia sieć na styku województw podkarpackiego i małopolskiego. W pobliżu krzyżują się drogi krajowe nr 75 i 87, które od granicy ze Słowacją mają połączenie z autostradą A4. Tuż obok znajduje się węzeł kolejowy połączony z centrum logistycznym. Na terenie stacji znajduje się duży parking oraz myjnia dla pojazdów ciężarowych, podano także.

Stacja Szczecin - Radziszewo (województwo zachodniopomorskie) ma strategiczne położenie, bo w pobliżu znajduje się węzeł Radziszewo autostrady A6, który jest jednocześnie skrzyżowaniem z drogą krajową nr 31. Z kolei drugi autostradowy węzeł stanowi zakończenie drogi ekspresowej S3, podsumowano.

Należąca do koncernu Total firma paliwowa AS 24 od ponad 30 lat rozwija swoją sieć stacji przeznaczonych do obsługi pojazdów ciężarowych. Dziś to blisko 15 tysięcy własnych i partnerskich punktów w 28 krajach. Wszystkie stacje AS 24 przystosowane są do obsługi pojazdów ciężarowych. W tym celu wyposażono je w szerokie podjazdy, wysokie wiaty oraz duże place manewrowe. Wysokowydajne dystrybutory posiadają podwójny system tankowania. Uzupełnieniem infrastruktury są zbiorniki z AdBlue.

