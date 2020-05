SimFabric rozpoczął certyfikację 'Farm Mechanic Simulator' na Nintendo Switch

"'Farm Mechanic Simulator', pierwszy z pięciu symulatorów przeznaczonych przez nas do portowania na konsole nowej generacji, trafił dziś do certyfikacji Nintendo. Oznacza to, że prace produkcyjne przy projekcie zostały w pełni zakończone. Liczymy, że proces certyfikacji przebiegnie pomyślnie i zgodnie z tym co zakładaliśmy, premiera 'Farm Mechanic Simulator' w wersji na Nintendo Switch nastąpi w czerwcu br." - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.