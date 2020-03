Skiba z MF: Wzrost PKB w II kwartale może być niski, ale to przejściowe

"Zakładamy, że wzrost gospodarczy w II kwartale może być na niskim poziomie, ale to będzie przejściowa sytuacja" - powiedział Skiba w radiowej Jedynce.

"Tarcza antykryzysowa została tak skonstruowana, że założyliśmy, iż trudności będą trwały do końca II kwartału, czyli do końca czerwca. Te środki są skalkulowane przy założeniu, że będą potrzebne do końca czerwca" - powiedział wiceminister.