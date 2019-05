Śnieżka miała 14,04 mln zł zysku netto, 22,6 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 17,28 mln zł wobec 14,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 19,4% r/r do 22,6 mln zł.

Dominujący udział w całkowitych przychodach grupy (81,2%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła ona o 13,4% do 104,3 mln zł. Na drugim i trzecim miejscu w strukturze sprzedaży uplasowały się Ukraina (10,6%) oraz Białoruś (4,6%). Wyniki osiągnięte na tych rynkach w pierwszym kwartale br. były niższe rok do roku, podano także.