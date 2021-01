Soboń: Wspólne grupy robocze rozpoczną prace w przyszłym tygodniu 

"Musimy sobie spokojnie, w grupach roboczych, popracować. Rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Nie chcemy pospieszać przedstawicieli strony społecznej. Finalizacja negocjacji nastąpi w momencie, w którym obie strony przyjmą uzgodnienia co do treści umowy społecznej" - dodał Soboń.

"Myślę, że w ramach prac zespołów opracujemy szczegóły tak, aby z twarzą zakończyć negocjacje w sprawie restrukturyzacji sektora górniczego i wyjść z podniesionym czołem do mieszkańców Śląska" - powiedział Kolorz.

"My zgłosiliśmy dziś postulat, żeby jednak Elektrownia Ostrołęka C była dokończona zgodnie z decyzją unijną, czyli żeby miała paliwo węglowe. Wydaje się nam, że jako państwo powinniśmy to zrobić, bo trudno, żeby stracić wydane już miliardy. Mam nadzieję, że rząd jeszcze raz się pochyli nad tym czy ma być elektrownią na gaz - nie polski, niestety - czy być może na polski węgiel" - powiedział Kolorz.