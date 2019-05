Sondaż przy lokalach wyb. wskazuje na wygraną PiS w wyborach z do europarlamentu

Progu 5%, pozwalającemu na wprowadzenie swojej reprezentacji do europarlamentu, nie przekroczyły: Kukiz 15 z 4,1% głosów, Lewica Razem z 1,3% głosów, Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski, oraz Polexit -Koalicja.

Według przeprowadzonych przez Ipsos symulacji, wyniki te oznaczałyby m.in., że PiS uzyskałaby 24 miejsc z przysługujących Polsce 52 euromandatów (1 mandat zawieszony do czasu ewentualnego Brexitu), KO - 22 miejsca, zaś Wiosna i Konfederacja - po 3.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z godziny 17.00, frekwencja wyniosła 32,51%. Do tej pory wydano 9,67 mln z całkowitej liczby kart do głosowania wynoszącej 29,75 mln. Jak podkreślają media, w poprzednich wyborach do europarlamentu frekwencja według danych z godz. 17.30 wynosiła 16,91%. Według przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, frekwencja dla 27 krajów UE (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła blisko 51% według stanu przed godzina 20:00.