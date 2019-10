Według exit polls, przeprowadzonych przez Ipsos dla TVN, TVN24, Polsat News i TVP, do Sejmu wejdą także Lewica z 11,9% głosów , Koalicja Polska ( PSL - Kukiz ) z 9,6% głosów, Konfederacja z 6,4% głosów.

Oficjalne dane co do frekwencji, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą z godziny 17:00, wskazywały na frekwencję na poziomie 45,94%. W 2015 roku frekwencja w wyborach wynosiła w tym czasie 38,97%, w 2011 r. było to 48,92% (najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych uzyskano w 1989 r.: 62,11%).