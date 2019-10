Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kw.

Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł ok. 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W samym III kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie Best wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w III kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie Best wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.