Spłaty z portfeli na rzecz GK Best spadły o 6% r/r do 58,4 mln zł w I kw.

"Nadal ostrożnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli wierzytelności. W naszej ocenie, jesteśmy obecnie w wysokim punkcie cyklu koniunkturalnego i sądzimy, że wkrótce ceny transakcyjne powinny się unormować. Do tego czasu ograniczamy zakupy, co oznacza, że od kliku kwartałów pracujemy niemal na takim samym portfelu wierzytelności. Biorąc to pod uwagę, pierwszy kwartał tego roku zakończyliśmy z satysfakcjonującym poziomem spłat" - powiedział prezes Bestu Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.