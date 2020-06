Spółka z Grupy Rafako wykona dodatkowe prace w Jaworznie za ok. 10 mln zł

"Zapisy aneksu zakładają zainstalowanie dodatkowego opomiarowania i oprzyrządowania dysz palników pyłowych, tak by maksymalnie zwiększyć kontrolę pracy kotła. Liczymy, że Rafako sprawnie wykona te zadania i dotrzyma uzgodnionego harmonogramu. Co dla nas istotne, dodatkowe prace nie zwiększają naszego całkowitego budżetu inwestycji, który nadal wynosi 6,2 mld zł. Na terenie budowy trwa wymiana

Do kontraktu wprowadzono zasady wykonywania przez wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji komisji awaryjnej, powołanej po awarii, do której doszło podczas próbnego rozruchu.