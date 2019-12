Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wzrosła o 18% r/r do 65,6 tys. ton w XI

- sprzedaż miedzi wyniosła 51,5 tys. ton i była wyższa o 7,2 tys. ton (+16%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2018 roku. Na różnicę wpływ miała między innymi zwiększona produkcja miedzi elektrolitycznej ok. 2,5 tys. ton oraz ustalony z klientami harmonogram wysyłek w listopadzie br. Dodatkowo w listopadzie 2018 r., celem skompensowania niższej produkcji miedzi elektrolitycznej, miała miejsce sprzedaż 1,2 tys. ton płatnej miedzi zawartej w koncentratach Cu;

- sprzedaż srebra wyniosła 120,5 tony i była wyższa o 11 ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2018 roku (+10%). Sprzedaż z listopada 2018 roku obejmowała również 5,4 tony płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi. Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w listopadzie bieżącego roku;

- sprzedaż miedzi wyniosła 9,9 tys. ton i była wyższa o 3,2 tys. ton (+48%) w porównaniu do sprzedaży z listopada 2018 roku. Głównym czynnikiem była wyższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson (o 3,2 tys. ton) wynikająca z wyższego wolumenu sprzedanego materiału (o ok. 14 tys. ton wagi suchej), co było wynikiem uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek oraz wyższej zawartości Cu w koncentracie. Nieco niższa (o ok. 0,2 tys. ton) była natomiast sprzedaż płatnej miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury (na co wpływ miała niższa produkcja;