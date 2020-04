Środki ochrony zdrowia od Kulczyk Foundation dotrą jutro do Poznania

Ze względu na ilość sprzętu - 57 ton, 470 m3 - zaplanowano w sumie 4 dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton) na Lotnisko Ławica w Poznaniu. Odbędą się one w kolejnych dniach, zaznaczono.

Przewoźnikiem jest LOT Cargo, wykorzystujący samoloty Dreamliner. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i jest realizowany w ramach akcji humanitarnej (co daje m.in. zwolnienie z cła i podatku VAT ). Procesem produkcyjno-logistycznym z Chin zajęła się Polsko-Chińska Rada Biznesu, podano także.

Towar z Kantonu zostanie przetransportowany do Poznania, gdzie przy pomocy lokalnych działaczy z organizacji przedsiębiorców Lions Club Poznań Pillory oraz ze wsparciem władz samorządowych Miasta Poznań zostanie zorganizowana baza logistyczna dla Fundacji Lekarze Lekarzom. Stamtąd całość sprzętu zostanie przekazana do Okręgowych Izb Lekarskich. Miasto Poznań zapewniło bezpłatnie transport oraz halę targową, a organizacje przedsiębiorców zajmą się pomocą w dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez Fundację i Okręgowe Izby Lekarskie, wynika z komunikatu.