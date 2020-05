Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Grupa kapitałowa osiągnęła w roku 2019 dobre wyniki finansowe, jednak na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat były one niższe, niż w roku 2018. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły w porównaniu do roku 2018 o 3,6% i osiągnęły poziom 3 816,3 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej był niższy o 32,1% wyniósł 203,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 154,5 mln zł i był o 45,7% niższy niż w roku 2018. Negatywny wpływ na wyniki spółki miała sytuacja w Segmencie Profili, który działa w niesprzyjających warunkach konkurencyjnych. Duży napływ materiału z importu przy niekorzystnych relacjach cen wyrobów wsadowych do cen wyrobów gotowych, wysokich poziomach kontyngentów importowych oraz rosnących kosztach działalności skutkowały znaczącymi spadkami wolumenów i wartości sprzedaży we wszystkich grupach asortymentowych tego segmentu. W rezultacie segment ten zanotował stratę w wysokości 12,3 mln zł (w roku 2018 zysk w wysokości 1,2 mln zł). Spadek przychodów segmentu o 11,3% spowodował

również spadek udziału tej grupy asortymentowej w sprzedaży ogółem z 18,7% w roku 2018 do 17,2% w roku ubiegłym" - napisał prezes Piotr Janeczek w liście załączonym do raportu.