Stalprodukt miał 45,16 mln zł zysku netto, 69,77 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

"Wpływ pandemii COVID-19, który nie miał znaczącego wpływu na pierwszy kwartał 2020 roku, uwidocznił się jednak w II części pierwszego półrocza 2020 r. Trend związany z ograniczeniem popytu umocnił się w III kwartale 2020 roku. W najbardziej znaczący sposób wpłynął na spadek przychodów ze sprzedaży odnotowany we wszystkich segmentach działalności grupy kapitałowej, a także w pozostałej działalności. Spowodowany był przede wszystkim zamknięciem gospodarki polskiej, ale też gospodarek będących rynkami docelowymi dla poszczególnych segmentów i związanym z tym spadkiem popytu na wyroby grupy" - czytamy w raporcie.

"Spowodowane to było utrzymaniem w niesprzyjających warunkach odpowiednich relacji handlowych. W przeciwieństwie do II kwartału negatywnie na poziom przychodów i rentowności wpłynęło umocnienia złotego w stosunku do EUR i USD. W okresie III kwartału kontynuowano redukcję w zakresie bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcji" - czytamy dalej.