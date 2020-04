Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

"Do chwili obecnej wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną emitenta był ograniczony. Spółka nie miała bowiem problemów z zaopatrzeniem w wyroby wsadowe (przede wszystkim blachy gorącowalcowane w kręgach, dostarczane głównie przez lokalnego producenta) oraz inne surowce niezbędne dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Produkcja w obu podstawowych segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili) odbywa się cały czas w sposób ciągły. Problemem jest natomiast zwiększona absencja, związana z opieką nad dziećmi i zwolnieniami chorobowymi pracowników. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i dąży do zapewnienia niezbędnych obsad na liniach produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd spółki podkreśla jednak, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa uwidoczni się w miesiącu, kwietniu i co najmniej w dwóch kolejnych miesiącach II kwartału br. Ocena ta wynika z zauważalnego spadku bądź wycofywania zamówień przez klientów spółki, zwłaszcza w Segmencie Profili; dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Czynnik ten z pewnością wpłynie negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży możliwych do osiągnięcia w najbliższym okresie, co w konsekwencji przyczyni się do spadku wyników finansowych spółki. Na podstawie dostępnych informacji zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20%, liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, tj. marca i kwietnia br. w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Nie jest natomiast w stanie ocenić precyzyjnie wpływu tej sytuacji na prognozowane wyniki II kwartału 2020 r." - czytamy dalej.