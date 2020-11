Steico rozpoczyna budowę fabryki płyt termoizolacyjnych za 60-70 mln euro

"Powstanie tu hala produkcyjna z dwoma liniami technologicznymi do produkcji sprężystych mat termoizolacyjnych i płyt termoizolacyjnych z włókien drzewnych, wytwarzanych w procesie suchym. Zakład wyposażony będzie w nowoczesny plac surowca, z którego drewno poddane defibracji będzie prasowane w nowoczesne płyty izolacyjne. Metoda sucha należy do bardziej ekologicznych metod wytwarzania płyt typu LDF, gdyż ogranicza zużycie wody. Do ekologicznych rozwiązań należy również zaplanowany w zakładzie kocioł na biomasę, który dostarczy ciepło wykorzystując wytworzone w zakładzie odpady drzewne. Zgodnie z obecnymi szacunkami, przewidywana łączna kwota inwestycji wyniesie ok. 60-70 mln euro" - czytamy w komunikacie.