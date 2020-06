Stelmet miał wstępnie 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

"Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2018/2019 decydujący wpływ miały w szczególności:

1) dla przychodów ze sprzedaży - negatywny wpływ epidemii COVID-19 przyczynił się do zmniejszenia sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) o 19,8 mln zł, tj. o 10% (przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży w m3 o 8,9%); spadek w segmencie DAO został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w segmencie pelletu o 1,9 mln zł, tj. o 3,7% (przy wzroście wolumenu sprzedaży w tonach o 5,6%) oraz wzrostem w segmencie produktu ubocznego o 1,8 mln zł, tj. o 13,7%. Pozytywny wpływ osłabienia złotego w stosunku do kursu funta brytyjskiego i euro na całkowite przychody ze sprzedaży szacowany jest na ok. 1,3 mln zł;