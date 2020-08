Stopy procentowe. Kropiwnicki wyklucza obniżki i wspomina o stopniowych podwyżkach

Nie istnieją przesłanki do dalszego obniżania stóp procentowych, gdyż nie już takiego zapasu - ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki.

- Nie sądzę, by był powód, okazja do dalszego obniżania stóp procentowych. Tym bardziej, że dotychczasowe ich obniżenie dało wprawdzie pozytywny skutek w tzw. psychologii społecznej, przyczyniło się do poprawy nastrojów przedsiębiorców i w społeczeństwie - powiedział Kropiwnicki w wywiadzie dla telewizji Biznes24.

Oceniając wpływ dotychczasowych obniżek stóp procentowych, zauważa, że banki komercyjne nie zwiększyły akcji kredytowej. A to było jednym z celów RPP.

- W sumie trudno powiedzieć, by był bardzo pozytywny skutek obniżki stóp procentowych. W warunkach recesji banki dbają, by nie ponieść strat, co jest zrozumiałe - przyznaje Kropiwnicki.

Skoro nie zaleca obniżek, to co dalej ze stawkami oprocentowania w NBP? Na obecnym poziomie mogą nie utrzymać się długo. Członek RPP uważa, że podwyżkę referencyjnej stopy procentowej z 0,1 proc. obecnie do 1,5 proc. w 2021 roku należy przeprowadzić stopniowo.

Podobnie wypowiadał się już w czerwcu. Wtedy twierdził, że w ciągu następnego roku kalendarzowego RPP będzie musiała "ostrożnie, stopniowo, delikatnie" wracać do poziomów stóp procentowych z 2019 rokou, które prze wiele lat dobrze służyły koniunkturze gospodarczej.

- Nie należy robić tego w jednym pociągnięciu, tylko łagodnie, w kilku, by powrócić do poziomu, który dobrze nam służył przez ostatnie kilka lat i jak się okazało stanowił dobry zapas na wypadek potrzeby obniżki stopy procentowej - podtrzymuje stanowisko Kropiwnicki.

- Jeśli stopę procentową będziemy łagodnie podnosili - nie ma obawy o skutki negatywne dla gospodarki - przekonuje.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. Główna stawka wynosi obecnie 0,1 proc. Jeszcze nigdy nie była na tak niskim poziomie. Przekłada się to na rekordowo niskie oprocentowanie oszczędności w bankach i jednocześnie atrakcyjne oprocentowanie kredytów.

