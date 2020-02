Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) - spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF - spaść o 0,2 pkt proc. do 1%, wyliczono w prezentacji dotyczącej strategii.

"Branża finansowa zmienia się w szybkim tempie. Bankowość cyfrowa to już codzienność naszych klientów, a ich oczekiwania wykraczają poza zarządzanie domowymi czy firmowymi finansami. Mają one decydujący wpływ na ewolucję, jaką w szybkim tempie przechodzimy - od modelu tradycyjnego, poprzez bank cyfrowy, wysoce spersonalizowaną ofertę, aż po coś więcej niż bank. Zaufanie, jakim darzą nas klienci, zaprocentuje niespotykaną do tej pory wygodą i możliwościami - dużo większymi niż dotychczas. Chcemy otaczać klienta swoim wsparciem i usługami wykraczającymi poza świat bankowości. To bliska przyszłość - taki będzie nasz bank w 2022 roku" - powiedział prezes Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.