Sunex zakończy inwestycję w produkcję zasobników c.u.w. w III kw. br.

Jak wyjaśnił, inwestycja warta ok. 9,1 mln zł to odpowiedź na występującą w branży tendencję skracania łańcucha dostaw i możliwość wygenerowania na każdym zbiorniku dodatkowej marży 50 euro, co odpowiada zwiększeniu przeciętnej marży brutto z ok. 18% do prawie 30%. Dodał, że efekty własnej produkcji zasobników będą widoczne już w wynikach tego roku.