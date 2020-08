Synektik miał 1,16 mln zł zysku netto w III kw. r. obr. 2019/2020

- 60% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 16,6 mln zł, wypracowując 3,1 mln zł EBITDA, wobec 1,8 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2018 roku finansowego. Wzrost przychodów segmentu i konsekwentny wzrost EBITDA są efektem wzrostu sprzedaży sprzętu medycznego wykorzystywanego w terapii (w tym sprzedażą kolejnego systemu robotycznego da Vinci);

- 6% spadek w segmencie radiofarmaceutyków (do 5,71 mln zł z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), związany ze spadkiem sprzedaży asortymentu uzupełniającego, przy równoczesnym wzroście sprzedaży w podstawowych obszarach biznesu - sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych (o 7% r/r) oraz specjalnych (+3% r/r);

- 35% wzrost całkowitych przychodów grupy, do 22,3 mln zł;

- 77% wzrost znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz przychodów i kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi) do 3,9 mln zł, wobec 2,2 mln zł w analogicznym okresie minionego roku obrotowego, osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi zysku ze sprzedaży oraz niższym kosztom sprzedaży oraz ogólnego zarządu;

- 619% wzrost zysku operacyjnego, do 1,5 mln zł oraz 1 258% wzrost zysku netto, do 1,2 mln zł, osiągnięte m.in. dzięki wyższym przychodom oraz niższym kosztom działalności;

"Mając na uwadze warunki rynkowe, wynik minionego kwartału należy rozpatrywać w kategorii sukcesu. Atrakcyjna, zdywersyfikowana oferta produktowa pozwoliła nam w minionym okresie zrealizować solidny wynik i zbudować mocne fundamenty pod sprzedaż w kolejnych okresach. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę o kolejne produkty i rozwiązania. W okresie pandemii uruchomiliśmy platformę Zbadani.pl, innowacyjne rozwiązanie informatyczne adresowane do ośrodków medycznych, centrum opisowych badań radiologicznych oraz pacjentów, umożliwiające m.in. zdalne zlecanie i wykonywanie opisów oraz archiwizację badań. Stale rozbudowywane rozwiązanie w dobie pandemii jest szczególnie doceniane przez użytkowników, obserwujemy rosnące nim zainteresowanie. Dzięki platformie Zbadani.pl zapewniamy także szpitalom dostęp do bezpłatnej aplikacji wykorzystującej sztuczną inteligencję do oceny badań tomografii komputerowej płuc pod kątem zmian wywołanych przez COVID-19. W ostatnich tygodniach nawiązaliśmy również współpracę z firmą

Genomtec w zakresie dystrybucji genetycznych testów laboratoryjnych pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, widzimy w tym obszarze spory potencjał rozwoju" - powiedział prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.