Synektik miał wstępnie 37,5 mln zł przychodów w I kw. r. finans.

Jednocześnie emitent zwraca uwagę, że realizacja kilku znaczących zleceń, które pierwotnie były planowane na czwarty kwartał roku kalendarzowego 2019, została przesunięta na pierwszy kwartał 2020, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście backlogu i quota logu na koniec 2019 roku kalendarzowego. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019, wyniosła 9,2 mln zł, a wartość aktywnych ofert (quota log) 30,7 mln zł, wyjaśniono.